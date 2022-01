Zaia: “Veneto zona gialla per almeno 2 settimane” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Il Veneto sarà in zona gialla per almeno 2 settimane”. Luca Zaia, governatore del Veneto, si esprime così sulla situazione covid nella regione che non rischia, nell’immediato, di passare in zona arancione. “L’incidenza è a 820 casi su 100mila abitanti, l’indice Rt è a 1,19. I reparti ospedalieri in area medica sono occupati al 19,5%, la soglia per passare alla zona arancione è 30%. Le terapia intensiva sono occupate al 18,6%, la soglia è al 20%”, dice Zaia. La permanenza in zona gialla, osserva, è legata soprattutto al livello di ricoveri in area non critica. “Siamo in un contesto caratterizzato dalla variante Omicron, che non va sottovalutata. E’ molto contagiosa e una quota minimale ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Ilsarà inper”. Luca, governatore del, si esprime così sulla situazione covid nella regione che non rischia, nell’immediato, di passare inarancione. “L’incidenza è a 820 casi su 100mila abitanti, l’indice Rt è a 1,19. I reparti ospedalieri in area medica sono occupati al 19,5%, la soglia per passare allaarancione è 30%. Le terapia intensiva sono occupate al 18,6%, la soglia è al 20%”, dice. La permanenza in, osserva, è legata soprattutto al livello di ricoveri in area non critica. “Siamo in un contesto caratterizzato dalla variante Omicron, che non va sottovalutata. E’ molto contagiosa e una quota minimale ...

