Zaia: 'Il Veneto avanti con le vaccinazioni, nelle terapie intensive l'80% di no - vax' (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Veneto che da giorni è sempre nei primi posti della classifica per il numero di contagi giornalieri, è però anche in vetta per quanto riguarda il numero di nuovi vaccinati e soprattutto di terze ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilche da giorni è sempre nei primi posti della classifica per il numero di contagi giornalieri, è però anche in vetta per quanto riguarda il numero di nuovi vaccinati e soprattutto di terze ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Zaia: “In Veneto i medici non ce la fanno più. In terapia intensiva sono ricoverati quasi solo non vaccinati” - Agenzia_Ansa : Sulla scuola 'porteremo una proposta al Tavolo nazionale delle Regioni che modifica le regole rispetto alla durata… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - SalvatoreSamp : RT @sole24ore: Zaia: «Terapie intensive in Veneto quasi da zona arancione» - Il Sole 24 ORE - fernandella25 : RT @fattoquotidiano: Covid, Zaia: “In Veneto i medici non ce la fanno più. In terapia intensiva sono ricoverati quasi solo non vaccinati” h… -