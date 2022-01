Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Dave Meltzer è sicuro, il prossimo sfidante di Brock Lesnar sarà Bobby Lashley - -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Dave

World Wrestling

Fra i produttori troviamo nomi altisonanti come Marc Goldberg eBautista, ex campioneormai attore holliwoodiano. Un film che spazia fra il genere azione con punte che riportano al thriller, ...Bautista è il famosissimo ex wrestler della, diventato una vera icona del cinema Marvel, grazie alla sua interpretazione di Drax, uno dei personaggi principali di "Guardiani della Galassia". ...Originally, the WWE Title match was scheduled to be a Fatal-4-Way with the former champion Big E defending against Seth Rollins, Kevin Owens, and Bobby Lashley. On the other hand, Brock Lesnar was set ...After Brock Lesnar's WWE Championship win at WWE Day 1, everyone wants to know who will be challenging The Beast Incarnate for the title. Read further.