Volontario 118 sul luogo di un incidente scopre la sorella morta Scusa | ho provato a salvarti

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Avrà effettuato quella manovra rianimatoria tante volte. Una routine per chi ‘vive’ le ambulanze e ogni giorno prova a strappare vite umane dalla morte. Per un soccorritore dell’Avis di Pellezzano, un centro del Salernitano, è stato così anche la sera del primo dell’anno quando, però, ha scoperto che la persona da salvare era la sua sorellina. La 15enne era rimasta coinvolta in unnel quale ha perso la vita insieme ad un amico di 18 anni.Straziante la scena che si è ritrovato di fronte il fratello che, invano, hain ogni modo a salvare la sua ‘Picky’. “Nessuna esperienza sul campo ti potrà preparare ad incrociare le mani sul torace del sangue del tuo sangue per iniziare a scaricare con tutta la forza, e con tutta la rabbia, che hai in corpo”, ha scritto sui social il fratello-soccorritore che ha ripercorso quei drammatici ...