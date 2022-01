Volley, Italia: abbondanza di schiacciatori, ma è emergenza opposti. Ivan Zaytsev ancora fondamentale (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’operazione Parigi per l’Italia del Volley maschile è iniziata con tutti gli ingredienti che servono a ricostruire un grande ciclo, tranne forse uno, quello dell’opposto di peso, di cui però si è capito che si potrebbe anche fare a meno, sia dopo gli Europei che dopo il primo scorcio di stagione. Quello che era un problema un paio d’anni fa, con poche bande ricevitrici, ora è sempre un problema, ma di abbondanza. Centrali, alzatori e liberi non mancano di certo, sugli opposti si può migliorare anche se qualcosa si muove fra i giovani e Tommaso Stefani, pur senza ancora la dovuta continuità, qualcosa sta facendo vedere di interessante. Il futuro azzurro è assicurato da un regista che, dopo un’Olimpiade controversa, nella quale non si può certo dire che abbia giocato male, ma nella quale non ha forse ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’operazione Parigi per l’delmaschile è iniziata con tutti gli ingredienti che servono a ricostruire un grande ciclo, tranne forse uno, quello dell’opposto di peso, di cui però si è capito che si potrebbe anche fare a meno, sia dopo gli Europei che dopo il primo scorcio di stagione. Quello che era un problema un paio d’anni fa, con poche bande ricevitrici, ora è sempre un problema, ma di. Centrali, alzatori e liberi non mancano di certo, suglisi può migliorare anche se qualcosa si muove fra i giovani e Tommaso Stefani, pur senzala dovuta continuità, qualcosa sta facendo vedere di interessante. Il futuro azzurro è assicurato da un regista che, dopo un’Olimpiade controversa, nella quale non si può certo dire che abbia giocato male, ma nella quale non ha forse ...

