"Vergogna". Manuela Arcuri travolta dagli insulti: l'addio alla camorrista che scatena la rabbia di mezza Italia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ed è subito bufera su Manuela Arcuri. Per la storica attrice l'anno inizia nel segno degli haters, ma andiamo per gradi. Il suo post recentissimo, cha condiviso su Istagram, scatena un vero e proprio polverone. In pratica l'attrice ha omaggiato Pupetta Maresca, la boss della camorra recentemente scomparsa all'età di 86 anni. E' stata la Arcuri ad indossare i panni di quella donna nella fiction di Mediaset, nel 2013. "Assunta Maresca, una donna coraggiosa, forte, senza paura, agiva di impeto.. sbagliando più volte: “Ho pagato con le mie lacrime le mie scelte!”. Così racconta la sua tormentata vita, che io nel 2013 ho interpretato in una delle mie fiction di maggior successo. addio Pupetta RIP”, ha scritto. Ma sono bastati pochissimi minuti, nonostante il capodanno, per ricevere le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ed è subito bufera su. Per la storica attrice l'anno inizia nel segno degli haters, ma andiamo per gradi. Il suo post recentissimo, cha condiviso su Istagram,un vero e proprio polverone. In pratica l'attrice ha omaggiato Pupetta Maresca, la boss della camorra recentemente scomparsa all'età di 86 anni. E' stata laad indossare i panni di quella donna nella fiction di Mediaset, nel 2013. "Assunta Maresca, una donna coraggiosa, forte, senza paura, agiva di impeto.. sbagliando più volte: “Ho pagato con le mie lacrime le mie scelte!”. Così racconta la sua tormentata vita, che io nel 2013 ho interpretato in una delle mie fiction di maggior successo.Pupetta RIP”, ha scritto. Ma sono bastati pochissimi minuti, nonostante il capodanno, per ricevere le ...

tedde_manuela : @Adrianadrianaaa @matteosalvinimi La vergogna è un sentimento che appartiene alle persone perbene...il signor salvino nn ne fa parte - manuela_losavio : Sto leggendo tutto... è una vergogna e mi dispiace tantissimo perché per postarle su Instagram vuol dire che è vera… - __Manuela__c : @GPDP_IT Tutto il resto va bene io direi che l'app per il controllo del green pass lede in maniera elevata la priva… - guarluc : - GRANDE FRATELLO VIP - CHE INDECENZA KATIA E MANILA!! Assisto in diretta all'attacco di due insopportabili con… - Manuela_blondie : @novecentosei Ma io dico... la poraccitudine proprio ?????? senza vergogna -