“Vergogna | è disgustoso” | brutto gesto contro Jessica Selassié | scene imbarazzanti al GF Vip VIDEO

Leggi su specialmag

(Di lunedì 3 gennaio 2022)di cattivo gusto quello che i coinquilini hanno rivolto a, scoppia la polemica sul web: ecco cos’è successo.Selassiè (fonte: sussidiario.net)Nelle ultime ore è scoppiata una polemica sul web a causa di undei gieffini nei confronti di. La ragazza, infatti, è celiaca e conserva i suoi alimenti in un armadietto a parte per evitare che possano contaminarsi. Questo non sembra però importare ai coinquilini, che hanno frugato tra il cibo dialla ricerca di qualcosa da mangiare. In particolare, Davide Silvestri si è occupato della ricerca e Katia Ricciarelli e Giacomo Urtis hanno fatto da “pali”. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GF VIP È stato violato il ...