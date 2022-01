Vela, attesa per la Transatlantic Race. Soldini ottimista: “Venderemo cara la pelle” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tutto pronto per l’ottava edizione della RORC Transatlantic Race, organizzata dal Royal Ocean Racing Club in collaborazione con Yacht Club de France. Nelle acque di Puerto Calero iuniziuerà la stagione di Maserati Multi 70 con Giovanni Soldini. Oltre duecento i navigatori che sono provenienti da 22 paesi diversi. Maserati Multi 70 si prepara a solcare l’Oceano in assetto volante, sfidando in una gara altamente competitiva i multiscafi rivali Argo (USA), PowerPlay (CAY) e Ultim Emotion 2 (FRA) con il comune obiettivo di infrangere il record di 5 giorni, 22 ore, 46 minuti e 03 secondi, stabilito dal MOD70 Phaedo 3 di Lloyd Thornburg nel 2015. ottimista Giovanni Soldini: “Tutto è pronto per la Transat, sarà una regata combattuta, i nostri concorrenti hanno già dimostrato di essere ad un livello molto alto ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Tutto pronto per l’ottava edizione della RORC, organizzata dal Royal Ocean Racing Club in collaborazione con Yacht Club de France. Nelle acque di Puerto Calero iuniziuerà la stagione di Maserati Multi 70 con Giovanni. Oltre duecento i navigatori che sono provenienti da 22 paesi diversi. Maserati Multi 70 si prepara a solcare l’Oceano in assetto volante, sfidando in una gara altamente competitiva i multiscafi rivali Argo (USA), PowerPlay (CAY) e Ultim Emotion 2 (FRA) con il comune obiettivo di infrangere il record di 5 giorni, 22 ore, 46 minuti e 03 secondi, stabilito dal MOD70 Phaedo 3 di Lloyd Thornburg nel 2015.Giovanni: “Tutto è pronto per la Transat, sarà una regata combattuta, i nostri concorrenti hanno già dimostrato di essere ad un livello molto alto ...

