Variante Omicron Italia, “rischio 2 milioni positivi e ospedali intasati” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Covid e Variante Omicron in Italia, “alla crescita enorme dei contagi” nel Paese “non corrisponde un’impennata dei ricoveri: su 100mila persone positive, 1.100 vengono ricoverate in area medica e 120 in terapia intensiva. Con questo tasso di crescita dei casi però rischiamo comunque di intasare gli ospedali perché si può arrivare a 2 milioni di positivi”. A mettere in guardia è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto alla trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “La situazione dei numeri non ci incoraggia particolarmente, ma ci sono anche buone notizie – spiega -. Abbiamo una quantità enorme di casi, mai vista, tanto che molti hanno definito la Omicron come il virus più contagioso della storia. I numeri che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Covid ein, “alla crescita enorme dei contagi” nel Paese “non corrisponde un’impennata dei ricoveri: su 100mila persone positive, 1.100 vengono ricoverate in area medica e 120 in terapia intensiva. Con questo tasso di crescita dei casi però rischiamo comunque di intasare gliperché si può arrivare a 2di”. A mettere in guardia è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto alla trasmissione “L’s’è desta” su Radio Cusano Campus. “La situazione dei numeri non ci incoraggia particolarmente, ma ci sono anche buone notizie – spiega -. Abbiamo una quantità enorme di casi, mai vista, tanto che molti hanno definito lacome il virus più contagioso della storia. I numeri che ...

