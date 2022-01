Variante Omicron Italia, “già all’80% negli ultimi giorni dell’anno” (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Variante Omicron “si muove molto rapidamente, e negli ultimi giorni dello scorso anno eravamo già oltre l’80% dei casi e proprio in questi giorni, il primo e il 2 gennaio, per quanto riguarda almeno la nostra realtà o la realtà toscana, tutti i nuovi casi sono causati da Variante Omicron”. Così Mauro Pistello, direttore dell’unità operativa di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria Pisana a ‘Che giorno è’ su Rai Radio1, ricordando che “da domani cominceremo una nuova ‘flash survey’, quindi una istantanea della distribuzione delle varianti effettuata in tutta Italia” che “rappresenterà una fotografia fedele di quanto abbiamo in tutte le regioni Italiane”. Quanto alla diffusione della ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) La“si muove molto rapidamente, edello scorso anno eravamo già oltre l’80% dei casi e proprio in questi, il primo e il 2 gennaio, per quanto riguarda almeno la nostra realtà o la realtà toscana, tutti i nuovi casi sono causati da”. Così Mauro Pistello, direttore dell’unità operativa di virologia dell’Azienda ospedaliera universitaria Pisana a ‘Che giorno è’ su Rai Radio1, ricordando che “da domani cominceremo una nuova ‘flash survey’, quindi una istantanea della distribuzione delle varianti effettuata in tutta” che “rappresenterà una fotografia fedele di quanto abbiamo in tutte le regionine”. Quanto alla diffusione della ...

