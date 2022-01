Variante Omicron, Galli spiega perché è necessaria «prudenza» (Di lunedì 3 gennaio 2022) “prudenza”. È la parola d'ordine che si può estrapolare dal punto di vista che il professor Massimo Galli ha fatto sulla situazione Covid e sulla Variante Omicron. L'infettivologo è intervenuto nel corso della trasmissione Agorà, in onda su Rai 3. A cavallo tra gli ultimi giorni del 2021 ed i primi del 2022 si è assistito ad un numero di contagi ben oltre i 100.000 nella singola giornata. Numeri fortemente limitati rispetto all'incidenza sui ricoveri e sui gravi danni dall'azione dei vaccini, ma è evidente che la situazione vada tenuta sotto controllo. Covid e Variante Omicron, difficile fare «previsioni certe» Galli si è augurato che il “picco” dei contagi possa arrivare entro gennaio. «Da come sta salendo - ha spiegato in relazione alla ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 3 gennaio 2022) “”. È la parola d'ordine che si può estrapolare dal punto di vista che il professor Massimoha fatto sulla situazione Covid e sulla. L'infettivologo è intervenuto nel corso della trasmissione Agorà, in onda su Rai 3. A cavallo tra gli ultimi giorni del 2021 ed i primi del 2022 si è assistito ad un numero di contagi ben oltre i 100.000 nella singola giornata. Numeri fortemente limitati rispetto all'incidenza sui ricoveri e sui gravi danni dall'azione dei vaccini, ma è evidente che la situazione vada tenuta sotto controllo. Covid e, difficile fare «previsioni certe»si è augurato che il “picco” dei contagi possa arrivare entro gennaio. «Da come sta salendo - hato in relazione alla ...

