Varese | uccide il figlio di 7 anni e accoltella l' ex moglie | il corpo del bimbo nell' armadio

Ha ucciso il figlio di sette anni tagliandogli la gola, poi è andato a casa dell'ex moglie e l'ha accoltellata. «Amava quel figlio più di ogni altra cosa, dopo la...

msargentini : Non può succedere questo in un Paese civile: uccide figlio di 7 anni e accoltella l’ex. Ai domiciliari, aveva otten… - AnsaLombardia : Paitoni autorizzato da Gip a vedere bambino. Presidente tribunale Varese, avallata richiesta del pm | #ANSA - CeschiaMarcello : RT @ValerioPastore1: Cittadino ITALIANISSIMO a Varese uccide il figlio di SETTE anni e quasi fa secca la moglie. @Noiconsalvini e @GiorgiaM… - franca_stra : RT @angelagennaro: Vi prego, raccontatemi ancora una volta quella storia per cui i femminicidi non esistono e il termine è inopportuno ++… - MassimoChiaram7 : RT @ilfattoblog: 'Se l’Italia non è un Paese per donne, lo è ancora meno per le donne e i bambini vittime di violenza' @Nadiesdaa #Varese… -