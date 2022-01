Varese | «Perché il bambino era col padre?» | polemiche sulla legge che affida i figli ai genitori violenti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Com’è possibile che un uomo ai domiciliari per un accoltellamento, con un codice rosso per maltrattamenti in famiglia in atto, abbia avuto in affido ilo di 7 anni per le feste, avendo così l’opportunità di ucciderlo? All’indomani della tragedia di Morazzone, in provincia di, la domanda è forte quanto il tormento per quelammazzato con una coltellata alla gola dalin odio alla madre dalla quale si era separato e che a sua volta vittima ha tentato di uccidere.e quella domanda che non si può eludere: «?» Su tutte le cronache del giorno dopo campeggia la stessa domanda. E poiché la violenza del 40enne Davide Paitoni non rimanda al caso isolato di un pazzo, ma a un fenomeno sociale diffuso e troppo spesso al centro delle cronache, come quello delle ...