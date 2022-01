Vangelo del giorno | Giovanni 1 | 29-34 – Audio e commento Papa Francesco

Advertising

antoniospadaro : #Dio è trascendente, ma non è astratto: si è fatto carne. Il conflitto tra luce e tenebre fatto di flash primordial… - DantiNicola : #DesmondTutu ha dedicato tutta la sua vita alla libertà e la dignità degli ultimi del mondo. Un esempio vivente del… - francofontana43 : Da leggere la “Biografia di Gesù” l’ultima opera del biblista Gianfranco Ravasi. È un po’ una risposta a “L'invenzi… - CiaoKarol : ECCO L'AGNELLO DI DIO #Vangelo del 3 Gennaio 2021 (Lettura e commento) - ninac2013 : RT @acistampa: Il Vangelo della Domenica | Nel mistero del Verbo incarnato trova luce il mistero dell’uomo. Il commento di Monsignor Cavina… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Nulla di nuovo in realtà: è solo la buona novellasecondo Matteo. Ovviamente Salvini.Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al suono di strumenti a corde; con le trombe e al suonocorno acclamate davanti al re, il Signore. R.Dalsecondo Giovanni Gv ...Leo Turrini Al solito, era già tutto scritto. Nel Vangelo. "Non di solo pane vive l’uomo". E nemmeno di brioche, caviale e champagne: perché non c’è lusso da super ricco che Romelu Lukaku non potrebbe ...I profili social dei due leader sovranisti traboccano di post inneggianti al presepe in chiave anti omogenitoriale. Ma le loro definizioni vanno contro quanto insegna la dottrina cattolica. Non solo i ...