Valentino Rossi e Mooney, una partnership che va oltre le moto - News (Di lunedì 3 gennaio 2022) Come già anticipato qualche giorno fa è nato il Mooney VR46 Racing Team che vedremo in pista in motoGP e moto2 grazie alla nuova collaborazione con il title sponsor Mooney, la prima realtà italiana di ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 3 gennaio 2022) Come già anticipato qualche giorno fa è nato ilVR46 Racing Team che vedremo in pista inGP e2 grazie alla nuova collaborazione con il title sponsor, la prima realtà italiana di ...

Advertising

Primaonline : Can Yaman batte la Ferragni, Draghi al top anche a livello mondiale, ancora un trionfo per i Måneskin, Valentino Ro… - cosimo_cotugno : @Messalina4U Da uno a dieci? 10....+ 3 che è l'amore, più 46 che è il numero di Valentino Rossi, più dieci che conf… - sportal_it : MotoGp, Ramon Forcada: 'Non rispettarono Valentino Rossi' - zazoomblog : 12 Ore del Golfo 2022 la entry-list: Valentino Rossi per il podio nella generale ma è da solo nella sua categoria -… - Sport_Fair : Tutta la sincerità di Marc #Marquez Lo spagnolo finalmente commenta l'addio di #ValentinoRossi e sul loro rapporto.… -