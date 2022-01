Valentino Rossi, è Mooney lo sponsor per il team VR46 e per le sue corse in auto (Di lunedì 3 gennaio 2022) La squadra di Valentino Rossi in MotoGP, e non solo, ha il suo sponsor: la VR46 annuncia infatti la collaborazione con Mooney, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments, che fungerà da ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 gennaio 2022) La squadra diin MotoGP, e non solo, ha il suo: laannuncia infatti la collaborazione con, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments, che fungerà da ...

Advertising

Primaonline : Can Yaman batte la Ferragni, Draghi al top anche a livello mondiale, ancora un trionfo per i Måneskin, Valentino Ro… - yuilp : RT @corsedimoto: CORSEDIMACCHINE - Valentino Rossi, Alessio Salucci e Luca Marini pronti per la decima edizione della 12 Ore del Golfo. Ecc… - Moto_it : Sarà Mooney lo sponsor principale del team VR46 in MotoGP e Moto2, dunque un gruppo finanziario italiano dopo il tr… - corsedimoto : VR46 HA UNA BANCA PER... AMICO - Mooney, società finanziaria partecipata da Banca Intesa, annuncia la partnership c… - speedgonzales_1 : RT @gponedotcom: Mooney al fianco della VR46 e di Valentino Rossi nel suo futuro in auto: Il Mooney VR46 Racing Team schiererà per la seaso… -