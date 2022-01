Vaccino - cerotto, via alla sperimentazione: elimina le cellule infette dal virus (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dalle ricerche ai test clinici: il diventa realtà, parte la sperimentazione in Svizzera. Un Vaccino contro il Covid - 19 in forma di cerotto, sarà testato presso l'Unisanté di Losanna su 26 volontari ... Leggi su leggo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dalle ricerche ai test clinici: il diventa realtà, parte lain Svizzera. Uncontro il Covid - 19 in forma di, sarà testato presso l'Unisanté di Losanna su 26 volontari ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus oggi. Accordo Figliuolo-farmacie, mascherine Ffp2 a 75 centesimi ?? La Svizzera sperimenta un vaccino… - MediasetTgcom24 : Covid, in Svizzera si sperimenta un vaccino sotto forma di cerotto #vaccini - greenMe_it : Vaccino Covid-19 tramite cerotto: al via oggi i test a Losanna - Simone76623275 : RT @ultimenotizie: Un vaccino contro il #Covid19 in forma di cerotto sarà testato all'Unisanté di #Losanna su 26 volontari sani dal 10 genn… - zazoomblog : Vaccino anti-Covid innovativo: basterà un cerotto? Al via la sperimentazione in Svizzera - #Vaccino #anti-Covid… -