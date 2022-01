Vaccino anti-Covid obbligatorio, il M5S si spacca (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – Riunioni su riunioni, ristette e allargate. In casa M5S si cerca di definire una linea sull’obbligo vaccinale, tema che probabilmente sarà al centro del prossimo Consiglio dei ministri. Dopo l’apertura all’ipotesi dell’obbligo, arrivata durante l’ultima cabina di regia dal ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli (e rilanciata anche dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà in una intervista al ‘Corriere del Veneto’), si è acceso lo scontro all’interno del Movimento 5 Stelle: secondo quanto si apprende in questi giorni l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, contraria all’obbligo vaccinale, si sarebbe attivata, provando a compattare il fronte del no. Diversi i contatti con senatori e deputati da parte della consigliera comunale capitolina. Anche la capogruppo al Senato, Mariolina Castellone, avrebbe sollevato non poche perplessità sulla eventuale ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – Riunioni su riunioni, ristette e allargate. In casa M5S si cerca di definire una linea sull’obbligo vaccinale, tema che probabilmente sarà al centro del prossimo Consiglio dei ministri. Dopo l’apertura all’ipotesi dell’obbligo, arrivata durante l’ultima cabina di regia dal ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli (e rilanciata anche dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà in una intervista al ‘Corriere del Veneto’), si è acceso lo scontro all’interno del Movimento 5 Stelle: secondo quanto si apprende in questi giorni l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi, contraria all’obbligo vaccinale, si sarebbe attivata, provando a compattare il fronte del no. Diversi i contatti con senatori e deputati da parte della consigliera comunale capitolina. Anche la capogruppo al Senato, Mariolina Castellone, avrebbe sollevato non poche perplessità sulla eventuale ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti Covid, Costa: "Si arriverà a Super Green pass per tutti i lavoratori" ... l'importanza della vaccinazione anti - Covid e le possibili conseguenze dell'aumento dei casi in ... ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ...

Terza dose, la Lombardia esclude i fuorisede dalle prenotazioni Prenotare online l'appuntamento per la somministrazione del vaccino anti covid in Lombardia è sempre stato semplice, veloce ed efficiente. Almeno, così è stato per tutti quelli hanno dimostrato ...

Sotto i 65 anni i vaccini anti-covid aumentano il rischio di morte: lo studio postmarketing di Pfizer Francesca Donato "A morte chi ha il vaccino": “A morte chi ha il vaccino”: parole pesantissime e gravissime quelle che si sentono nel video del brindisi di Capodanno pubblicato sulla pagina Facebook del Comitato Fortitudo di Cremona, ...

Nuove dosi di vaccino Moderna verso la Sicilia PALERMO – Proseguono le consegne di vaccini anti-Covid da parte di Sda. Il corriere espresso di Poste Italiane recapiterà nei prossimi giorni sul territorio nazionale la prima fornitura di dosi per il ...

