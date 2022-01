Vaccino anti-Covid innovativo: basterà un cerotto? Al via la sperimentazione in Svizzera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un Vaccino contro il Covid-19 in forma di cerotto , sarà testato presso l’ Unisanté di Losanna su 26 volontari sani dal 10 gennaio . Lo riportano i media svizzeri. Il Vaccino di nuova generazione funziona... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 gennaio 2022) Uncontro il-19 in forma di, sarà testato presso l’ Unisanté di Losanna su 26 volontari sani dal 10 gennaio . Lo riportano i media svizzeri. Ildi nuova generazione funziona...

Advertising

rtl1025 : ?? Costretto a ricevere il #vaccino anti #Covid19 per continuare a lavorare, un uomo ha usato un laccio emostatico,… - MinisteroSalute : #27dicembre Un anno di vaccinazione anti #COVID19 in ????: ?? oltre 108 milioni di dosi somministrate ?oltre 22mila… - fattoquotidiano : L’Austria valuta un bonus di 500 euro per chi riceve la 3a dose di vaccino anti Covid. “Messaggio per gli indecisi” - JessicaJessycri : RT @rtl1025: ?? Costretto a ricevere il #vaccino anti #Covid19 per continuare a lavorare, un uomo ha usato un laccio emostatico, avvolto sop… - SimoneDiMarco10 : RT @christian_fsi: Non farò alcun #vaccino anti-#covid19, non pagherò alcuna eventuale sanzione, non rispetterò alcun #ObbligoVaccinale inc… -