Vaccino | a gennaio target 15 milioni di somministrazioni

(Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di dicembre 2021 il numero didianti Covid-19 effettuate è stato di 14,5. Per il mese di2022, alla luce dei risultati positivi fatti registrare dalle Regioni/Province autonome nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, con punte di quasi 650 milagiornaliere, si potranno raggiungere i 15di. Lo rende noto la Struttura Commissariale per l'emergenza Covid-19.Il fabbisogno di vaccini per il mese diverrà assicurato dalle dosi di Pfizer e Moderna nella disponibilità della Struttura Commissariale. Nel complesso, i quantitativi sono in grado di esprimere una potenzialità di 26di ...

...quarantena in caso di contatto con un positivo al Covid per chi abbia già effettuato la dose booster di, ma con obbligo di indossare per dieci giorni la mascherina Ffp2. Dall'1sono ...La Food and Drug Administration ha autorizza la somministrazione delPfizer anti Covid per ... Tra dicembre dello scorso anno e, stando ai Cdc, la media di infezioni su sette giorni era ...ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di dicembre 2021 il numero di somministrazioni di vaccino anti Covid-19 effettuate è stato di 14,5 milioni. Per il mese di gennaio 2022, alla luce dei risultati positivi ...Novavax è l'ultimo vaccino anticovid ad aver ottenuto il via libera dell'Aifa all'utilizzo in Italia. Vediamone caratteristiche e ...