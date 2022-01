Vaccino | a gennaio target 15 milioni di somministrazioni

(Di lunedì 3 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di dicembre 2021 il numero didianti Covid-19 effettuate è stato di 14,5. Per il mese di2022, alla luce dei risultati positivi fatti registrare dalle Regioni/Province autonome nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, con punte di quasi 650 milagiornaliere, si potranno raggiungere i 15di. Lo rende noto la Struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19.Il fabbisogno di vaccini per il mese diverrà assicurato dalle dosi di Pfizer e Moderna nella disponibilità della Struttura Commissariale. Nel complesso, i quantitativi sono in grado di esprimere una potenzialità di 26di ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino gennaio

