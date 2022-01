Uscito il numero 60 della rivista “Eco siciliano”, con supplemento (Di lunedì 3 gennaio 2022) PARANA’ – E’ Uscito il numero 60 – Dicembre 2021 della rivista Eco siciliano, periodico dell’Associazione Culturale Famiglie Siciliane diretto da José Prestifilippo, che si pubblica nella città di Paranà, in Argentina. La rivista, con parte degli articoli in spagnolo e altri in italiano, contiene notizie sulla composizione del nuovo Comites, sulle attività culturali, due contributi su Dante Alighieri nel 700° anniversario della morte del Sommo Poeta, un articolo su Enna, una bella intervista a Piero Bassetti sugli Italici, altre notizie sulla vita dell’associazione. Questo il link per consultare la rivista.http://www.ecoitaliano.com.ar/wp-content/uploads/2021/12/Revista-online-602-comprimido.pdf Molto interessante il supplemento – ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 3 gennaio 2022) PARANA’ – E’il60 – Dicembre 2021Eco, periodico dell’Associazione Culturale Famiglie Siciliane diretto da José Prestifilippo, che si pubblica nella città di Paranà, in Argentina. La, con parte degli articoli in spagnolo e altri in italiano, contiene notizie sulla composizione del nuovo Comites, sulle attività culturali, due contributi su Dante Alighieri nel 700° anniversariomorte del Sommo Poeta, un articolo su Enna, una bella intervista a Piero Bassetti sugli Italici, altre notizie sulla vita dell’associazione. Questo il link per consultare la.http://www.ecoitaliano.com.ar/wp-content/uploads/2021/12/Revista-online-602-comprimido.pdf Molto interessante il– ...

