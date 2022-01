Usa, perché a Big pharma interessa il vaccino per bambini (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Negli Stati Uniti gli unici prodotti farmaceutici esenti da responsabilità penali e civili sono i vaccini per bambini. In Europa probabilmente è lo stesso, ma parliamo ora degli Usa, perché Moderna e Pfizer sono là e soprattutto perché nel sistema legale americano ci sono cause per miliardi di danni più che nel resto del mondo. I vaccini Pfizer, Moderna, J&J e AstraZeneca sono finora stati usati con un’autorizzazione di emergenza, ma ad un certo punto saranno approvati come tutti gli altri farmaci e l’approvazione dovrebbe essere imminente. A questo punto però diventa possibile per chi ha subito danni di disabilità o anche morte di congiunti fare causa come per ogni altro prodotto farmaceutico (o ogni altro prodotto). A meno che i vaccini rientrino tra quelli autorizzati e approvati per ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 3 gennaio 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Negli Stati Uniti gli unici prodotti farmaceutici esenti da responsabilità penali e civili sono i vaccini per. In Europa probabilmente è lo stesso, ma parliamo ora degli Usa,Moderna e Pfizer sono là e soprattuttonel sistema legale americano ci sono cause per miliardi di danni più che nel resto del mondo. I vaccini Pfizer, Moderna, J&J e AstraZeneca sono finora stati usati con un’autorizzazione di emergenza, ma ad un certo punto saranno approvati come tutti gli altri farmaci e l’approvazione dovrebbe essere imminente. A questo punto però diventa possibile per chi ha subito danni di disabilità o anche morte di congiunti fare causa come per ogni altro prodotto farmaceutico (o ogni altro prodotto). A meno che i vaccini rientrino tra quelli autorizzati e approvati per ...

