Usa, maltempo e pandemia mandano in tilt gli aeroporti: centinaia di voli cancellati a Chicago. Lo scalo deserto – Video (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il maltempo e problemi del personale delle compagnie aereo dovuti alla nuova ondata di casi Covid hanno mandato in tilt gli aeroporti degli Stati Uniti. E lo scalo internazionale di Chicago Midway è rimasto vuoto durante l’ultimo fine settimana di vacanza. Più di 2.000 voli sono stati cancellati in tutti gli Usa. Oltre 4400 quelli cancellati in tutto il mondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ile problemi del personale delle compagnie aereo dovuti alla nuova ondata di casi Covid hanno mandato inglidegli Stati Uniti. E lointernazionale diMidway è rimasto vuoto durante l’ultimo fine settimana di vacanza. Più di 2.000sono statiin tutti gli Usa. Oltre 4400 quelliin tutto il mondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Usa maltempo Usa, centinaia di voli cancellati all'aeroporto di Chicago L'aeroporto internazionale di Chicago Midway rimane vuoto durante l'ultimo fine settimana di vacanza. Piu' di 2.000 voli sono stati cancellati negli Stati Uniti a causa del maltempo o dei problemi del personale delle compagnie aeree innescati da un'ondata di casi di Covid. 3 gennaio 2022

Stati Uniti: maltempo e Omicron mettono a dura prova il traffico aereo Oltre 2.000 voli sono già stati cancellati all'alba di oggi, 3 gennaio, negli Stati Uniti dove il maltempo si è sommato ai numerosi disagi causati da Omicron al traffico aereo.

