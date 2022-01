Una vita anticipazioni: Santiago li rapisce (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le Trame dell’episodio rivelano che Santiago rapisce Felipe e Genoveva per ottenere una confessione sull’omicidio di Marcia. Santiago rapisce Felipe e GenovevaUna nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Una vita, in onda come sempre alle 14.10 cu Canale 5. Le anticipazioni di oggi ci fanno sapere che Santiago prenderà in ostaggio Felipe e Genoveva. Il suo scopo è capire chi ha ucciso Marcia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà nel corso dell’episodio. Una vita: Santiago spia Felipe e Genoveva Santiago nascosto in casa Dominguez origlierà tutti i discorsi di Felipe e Genoveva. L’uuomo non sa affatto che in passato l’avvocato è stato innamorato di Marcia e che tanto meno abbia ... Leggi su formatonews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Le Trame dell’episodio rivelano cheFelipe e Genoveva per ottenere una confessione sull’omicidio di Marcia.Felipe e GenovevaUna nuova ed entusiasmante puntata attende i fan di Una, in onda come sempre alle 14.10 cu Canale 5. Ledi oggi ci fanno sapere cheprenderà in ostaggio Felipe e Genoveva. Il suo scopo è capire chi ha ucciso Marcia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà nel corso dell’episodio. Unaspia Felipe e Genovevanascosto in casa Dominguez origlierà tutti i discorsi di Felipe e Genoveva. L’uuomo non sa affatto che in passato l’avvocato è stato innamorato di Marcia e che tanto meno abbia ...

