Una tra le migliori creme per il viso la trovate alla Lidl costa solo 3 euro! (Di lunedì 3 gennaio 2022) La migliore crema per il viso costa solo 3 euro e la trovate alla Lidl. Qualità e prezzo non sempre vanno di pari passo. Di solito è così, nel senso che i prodotti di qualità migliore sono anche quelli più cari (“chi più spende, meno spende”), ma qualche volta c’è l’eccezione che conferma la regola. È il caso di una crema per il viso di buona qualità che nei supermercati Lidl si può trovare al modico prezzo di 2 euro e 99 centesimi. Lo dice la spagnola OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, che ha realizzato uno dei suoi ultimi studi proprio sulle creme per il viso in vendita nella grande distribuzione. L’organizzazione ha svolto una analisi comparativa su un campione delle più diffuse creme ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 3 gennaio 2022) La migliore crema per il3 euro e la. Qualità e prezzo non sempre vanno di pari passo. Di solito è così, nel senso che i prodotti di qualità migliore sono anche quelli più cari (“chi più spende, meno spende”), ma qualche volta c’è l’eccezione che conferma la regola. È il caso di una crema per ildi buona qualità che nei supermercatisi può trovare al modico prezzo di 2 euro e 99 centesimi. Lo dice la spagnola OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, che ha realizzato uno dei suoi ultimi studi proprio sulleper ilin vendita nella grande distribuzione. L’organizzazione ha svolto una analisi comparativa su un campione delle più diffuse...

Advertising

MediasetPlay : Can e Sanem: tra ostacoli ed incidenti di percorso, una favola d’amore che ha fatto sognare milioni di cuori ????… - Ruffino_Lorenzo : Nuovi dati Iss su casi, ospedalizzazioni, TI e decessi per status vaccinale. Esempio: una persona tra i 60 e i 79… - AlfredoPedulla : I rapporti tra #Milan e #Lille sono eccellenti (#Leao docet, anche #Maignan) e per #Botman c’è una partita aperta.… - nikkolacch : @Daniele91Nap Sii hanno una discografia breve te la consiglio, tra parentesi ti apprezzo perché sono abituata ai pregiudizi - rackhambonny : RT @chiaravix: Comunque avrei gradito un bonus occhiali da vista. Tra visita oculistica e lenti nuove se ne andranno circa 300 euro. La m… -