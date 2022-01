Una donna al Quirinale sarebbe una novità importante | ma va scelta tra chi ha competenze per ricoprire il ruolo

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Stimo e apprezzo da tempo le donne sottoscrittrici dell'appello di Dacia Maraini . Segno significativo e, forte segnale che esprime un'esigenza diffusa e sempre più avvertita come utile per ...

Advertising

ItaliaViva : Conte dice: 'che bello eleggere una donna', senza proposte. Ma la politica è capacità di condividere e di condizion… - Agenzia_Ansa : 'E' arrivato il tempo di eleggere una donna' al Colle. E' quanto scritto in un appello firmato da Dacia Maraini, Ed… - Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - jaakon_ : @Rosy26008342 È una bellissima 'donna' ?? col tacco. Meravigliosa ?? - luisa83156856 : @Chicco_dal_1974 Allora visto che trattasi di una donna in bocca al lupo?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Una donna

Si registra inoltre un altro morto, si tratta didi 73 anni residente nella provincia di Nuoro. 2.420 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6.637 ......e annunciare le mie dimissioni da primo ministro e dare la possibilità a un altro uomo odi ... 'Le dimissioni hanno permessonuova forma di unità, ma si tratta di un'unità che cerca uno ...Roma, 3 gen. Cosa vuol dire essere donna nell'Islam? Cosa comporta sul piano pratico? Può davvero costituire, come spesso si dice, una vera e propria espression ...Una donna Presidente della Repubblica sarebbe un passo molto in ritardo ma indispensabile: in Europa siamo secondi solo al Vaticano. Sta partendo una raccolta di firme perché il prossimo Presidente ...