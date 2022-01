UN POSTO AL SOLE | le anticipazioni ufficiali di mercoledì 5 gennaio 2022

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La puntata didi UPAS andrà eccezionalmente in onda alle 20:25, sempre su Rai 3! Vediamo cosa succederà… Convinta che dietro il brutto tiro ai danni di Fabrizio ci sia Lara, Marina cerca di prendersi la sua rivincita. Vittorio non se la sente di portare a termine il piano stabilito con Samuel e decide di giocarsi il tutto per tutto con Speranza. Dispiaciuta per la partenza imminente di Angela, Bianca avrà una bella sorpresa dai suoi genitori.