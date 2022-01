Un Posto al Sole | anticipazioni 4 gennaio | Marina sfida Lara

Leggi su vesuvius

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Unaldella puntata di martedì 4è decisa a vendicarsi di. Cosa succederà tra le due?e Roberto Ferri ai Cantieri (via screenshot)Trascorse le vacanze natalizia, pian piano tutti gli abitanti di Palazzo Palladini tornano alla propria routine. C’è qualcuno però che ha qualcosa in sospeso. Si tratta di Vittorio, il figlio di Guido. Il ragazzo stava cercando di far innamorare Samuel e Speranza, ma i sentimenti gli tirano un brutto scherzo. Cosa succede adesso? Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Infine, Fabrizio si trova in una situazione disastrosa al pastificio ed oracerca di scoprire chi ha architettato tutto. Riuscirà a mettersi ...