Un posto al sole | anticipazioni 3 gennaio | i sospetti di Marina

Il 2022 ad Un posto al sole si aprirà all'insegna dei dubbi e dei sospetti di Marina Giordano che, dopo lo scandalo che ha nuovamente travolto il pastificio Rosato, inizierà a guardarsi intorno per scoprire chi sia il vero responsabile della fuga di notizie che ha travolto l'azienda di Fabrizio. Quest'ultimo, come spiegano le anticipazioni di oggi, lunedì 3 gennaio, sarà nervoso e particolarmente in apprensione per le sorti del pastificio dopo la diffusione della notizia che il grano usato dalla sua ditta per la produzione della sua rinomata pasta è stato prodotto all'estero e non in Italia, come riportano le confezioni. L'imprenditore, mentre la moglie sarà impegnata a scoprire chi abbia provocato questo guaio, proverà a contenere i danni e correrà ai ripari. Intanto, dopo i bagordi ...

