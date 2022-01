Un Posto al Sole, anticipazioni (3-7 gennaio 2022): Vittorio lascia Napoli (Di lunedì 3 gennaio 2022) Amato D'Auria Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda da oggi, i telespettatori della soap partenopea dell’access prime time di Rai3 dovranno salutare il giovane Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) che lascerà Napoli per intraprendere un lungo viaggio ad Oslo che lo farà stare lontano per tanto tempo. Una partenza annunciata che manderà in confusione Speranza (MariaSole Di Maio), che continuerà a chiedersi se è innamorata di Vittorio o di Samuel (Samuele Cavallo). Ecco le anticipazioni. Un Posto al Sole – puntata 5850 – anticipazioni lunedì 3 gennaio 2022 Capodanno è passato lasciando dietro di sé non pochi strascichi: riuscirà Vittorio a ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Amato D'Auria Nelle puntate di Unalin onda da oggi, i telespettatori della soap partenopea dell’access prime time di Rai3 dovranno salutare il giovaneDel Bue (Amato D’Auria) che lasceràper intraprendere un lungo viaggio ad Oslo che lo farà stare lontano per tanto tempo. Una partenza annunciata che manderà in confusione Speranza (MariaDi Maio), che continuerà a chiedersi se è innamorata dio di Samuel (Samuele Cavallo). Ecco le. Unal– puntata 5850 –lunedì 3Capodanno è passatondo dietro di sé non pochi strascichi: riusciràa ...

Advertising

errornumber213 : RT @namJOONemesi: Desideri nati alla luce di un tramonto che pareva a noi mozzafiato, per il quale il sole avrebbe ceduto il posto alla lun… - wheresmackenzie : RT @namJOONemesi: Desideri nati alla luce di un tramonto che pareva a noi mozzafiato, per il quale il sole avrebbe ceduto il posto alla lun… - applefruit84 : @BELLIPRODUCTION stasera parla a sole, e mettila in guardia dai falsi amici lì dentro, e ti prego metti al suo post… - GiulianaDaniel2 : RT @StefanoTagliap3: Mi sembra che solo pochi prendano in considerazione il fatto che nel 2023 i posti al sole verranno dimezzati. Questo r… - lucyborghini : RT @namJOONemesi: Desideri nati alla luce di un tramonto che pareva a noi mozzafiato, per il quale il sole avrebbe ceduto il posto alla lun… -