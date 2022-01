Un Posto al Sole | anticipazioni 3-7 gennaio 2022 | Vittorio lascia Napoli

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Amato D'Auria Nelle puntate di Unalin onda da oggi, i telespettatori della soap partenopea dell’access prime time di Rai3 dovranno salutare il giovaneDel Bue (Amato D’Auria) che lasceràper intraprendere un lungo viaggio ad Oslo che lo farà stare lontano per tanto tempo. Una partenza annunciata che manderà in confusione Speranza (MariaDi Maio), che continuerà a chiedersi se è innamorata dio di Samuel (Samuele Cavallo). Ecco le. Unal– puntata 5850 –lunedì 3Capodanno è passatondo dietro di sé non pochi strascichi: riusciràa ...

Virginia svela un segreto, non anticipato dagli spoiler, per disturbare il rapporto tra Rossella e Riccardo, Silvia e Giancarlo non si nascondono più ...Nelle anticipazioni di Un posto al sole fino al 14/1: Virginia vuole riconquistare suo marito e Riccardo vuole dire a Rossella che è ancora sposato ...