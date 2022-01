Un buco nero chiamato calciomercato: giro d’affari da 6 miliardi di euro annui, ma nelle casse dei club ne risultano meno della metà (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ogni anno il giro di denaro complessivo per il trasferimento dei calciatori ammonta a circa 6 miliardi di euro. E’ quanto emerge da un corposo report di analisi sul decennio 2010-2020 del mercato pallonaro mondiale pubblicato dalla Fifa, la quale, registrando tutte le transazioni dei giocatori in un sistema informatico centrale, è l’unico organismo ad avere accesso a una panoramica costante dei flussi di denaro. Quantomeno, di quelli ufficiali. Una prima lettura del report vede Portogallo, Brasile e Olanda quali paesi che agiscono come El Dorado del player trading, avendo totalizzato nella decade esaminata profitti per rispettivamente 2.5, 1.7 e 1.1 miliardi di euro. Dietro di loro il vuoto, con le immediate inseguitrici – Argentina, Francia e Belgio – che si trovano a centinaia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ogni anno ildi denaro complessivo per il trasferimento dei calciatori ammonta a circa 6di. E’ quanto emerge da un corposo report di analisi sul decennio 2010-2020 del mercato pallonaro mondiale pubblicato dalla Fifa, la quale, registrando tutte le transazioni dei giocatori in un sistema informatico centrale, è l’unico organismo ad avere accesso a una panoramica costante dei flussi di denaro. Quanto, di quelli ufficiali. Una prima lettura del report vede Portogallo, Brasile e Olanda quali paesi che agiscono come El Dorado del player trading, avendo totalizzato nella decade esaminata profitti per rispettivamente 2.5, 1.7 e 1.1di. Dietro di loro il vuoto, con le immediate inseguitrici – Argentina, Francia e Belgio – che si trovano a centinaia di ...

Advertising

apaticadasempre : @MarcoBacilieri beato te io ho un buco nero - Margo_Channing : Oggi voglia di lavorare non pervenuta e continuo a scrivere ai tedeschi mail che finiranno in un buco nero perchè c… - vuppy2000 : @goccianelmaree @riccardoVeron coraggio... io ho portato in PS ieri mia madre,88enne in gravi condizioni... è stat… - lelenucc : sono caduta in un altro buco nero di reddit su k4ylor ???? con post di 8 ore fa ????? NEL 2022 ???? che mi sta face… - nonbevococacola : vi prego ditemi cosa devo fare perché la mia mente sta diventando come un buco nero che si ripiega su se stesso e s… -

Ultime Notizie dalla rete : buco nero 2022. Torneranno rinnovati i partiti dopo gli inganni dell'antipolitica? Il buco nero della demagogia La demagogia si è dimostrata una fiammata di breve durata : ha incendiato gli animi, li ha illusi con slogan di pronto effetto ma alla prova dei fatti si è dimostrata ...

Perché l'Italia continua a fare fatica a cambiare il lavoro Il mercato del lavoro resta una sorta di un buco nero di cui non si conosce il funzionamento. Facile parlare di transizioni occupazionali, anche se poi però non si sa a chi rivolgersi, come ...

Che cos’hanno in comune una mela e un buco nero? Focus Serie A, l’autogol sui diritti tivù: schiantate Mediaset, Sky e Tim Come il mito del canto delle sirene, che attirano e divorano, i diritti tv del calcio sono davvero uno strano mostro. Un buco nero dove inesorabilmente finiscono per inabissarsi aziende che sembravano ...

Rottweiler incastrato nel muro della casa per tre ore: i pompieri tolgono i mattoni per liberarlo TREVISO - Chissà come era riuscito a infilarsi in un foro del muro. E chissà cosa cercava dentro a quell'anfratto. Fatto sta che un meraviglioso Rottweiler nero, con le ...

Ildella demagogia La demagogia si è dimostrata una fiammata di breve durata : ha incendiato gli animi, li ha illusi con slogan di pronto effetto ma alla prova dei fatti si è dimostrata ...Il mercato del lavoro resta una sorta di undi cui non si conosce il funzionamento. Facile parlare di transizioni occupazionali, anche se poi però non si sa a chi rivolgersi, come ...Come il mito del canto delle sirene, che attirano e divorano, i diritti tv del calcio sono davvero uno strano mostro. Un buco nero dove inesorabilmente finiscono per inabissarsi aziende che sembravano ...TREVISO - Chissà come era riuscito a infilarsi in un foro del muro. E chissà cosa cercava dentro a quell'anfratto. Fatto sta che un meraviglioso Rottweiler nero, con le ...