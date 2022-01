UFFICIALE – Rinviata la prossima giornata del Campionato Primavera: il comunicato (Di lunedì 3 gennaio 2022) La 15a giornata del Campionato Primavera e i quarti di Coppa Italia non si disputeranno: il comunicato UFFICIALE La Lega Serie A ha comunicato con una nota UFFICIALE del club il rinvio della prossima giornata del Campionato Primavera e della Primavera Timvision Cup. Il comunicato: IL comunicato – «La Lega Serie A ha disposto il rinvio della 15.a giornata del Primavera 1 TIMVISION e dei quarti di finale di Primavera TIMVISION Cup. Inizialmente in programma domenica 9 all’Heffort Sport Village di Parabita con il Lecce e giovedì 13 gennaio al campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco con l’Atalanta, gli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022) La 15adele i quarti di Coppa Italia non si disputeranno: ilLa Lega Serie A hacon una notadel club il rinvio delladele dellaTimvision Cup. Il: IL– «La Lega Serie A ha disposto il rinvio della 15.adel1 TIMVISION e dei quarti di finale diTIMVISION Cup. Inizialmente in programma domenica 9 all’Heffort Sport Village di Parabita con il Lecce e giovedì 13 gennaio al campo sportivo “3 Campanili” di Bogliasco con l’Atalanta, gli ...

Advertising

CalcioNews24 : Rinviata la prossima giornata del campionato #Primavera1 ?? - SampNews24 : #Sampdoria #Primavera, rinviata la 15a giornata: il comunicato ufficiale - FrancescoPioppi : ?? ? Il recupero della partita tra @PallacReggiana e #Tortona rinviata lo scorso 26 dicembre è stato fissato per GI… - CFNFMCalcio : RT @FermanaFC: UFFICIALE. Rinviata la seconda giornata di ritorno: ecco come cambia il calendario della Fermana - FermanaFC : UFFICIALE. Rinviata la seconda giornata di ritorno: ecco come cambia il calendario della Fermana -