Tutti ‘Moutinho’ all’Old Trafford | il Wolves gela il Manchester United

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La Premier League non si ferma mai, il campionato inglese entra sempre più nel vivo. Una squadra che ha cambiato allenatore è il, in panchina è arrivato Rangnick. Il ribaltone ha portato qualche risultato in più, ma dal punto di vista del gioco la squadra non è entusiasmato. Ilsi ferma dopo una serie di risultati utili consecutivi e dal successo contro il Burnley. Brutta prestazione davanti al pubblico amico contro il, colpo grosso nel finale per gli ospiti con un gol all’82’ di Moutinho. Un gol annullato a Cristiano Ronaldo, la prestazione dell’ex Juventus non è stata entusiasmante. Ilsi avvicina in classifica proprio al, i punti per la squadra di Bruno Lage sono 28. L'articolo ...