(Di lunedì 3 gennaio 2022) L'ex presidente Donaldad un anno dall'assalto dei suoi fan a Capitol Hill, in seguito al quale era dato per finito politicamente, è risorto dalle ceneri e può contare su un dominio ...

Advertising

iconanews : Trump stacca tutti potenziali candidati del partito per il 2024 -

Ultime Notizie dalla rete : Trump stacca

Agenzia ANSA

non ha ancora annunciato ufficialmente se intende correre per cercare di riprendersi la Casa Bianca, ma ha detto che "ci sta pensando". . 3 gennaio 2022...a ottobre dopo aver annunciato una combinazione con la piattaforma di social media diMedia & ... Il titoloun dividendo con un forte rendimento del 4,9%, e una brutta trimestrale avrà un ...L'ex presidente Donald Trump ad un anno dall'assalto dei suoi fan a Capitol Hill, in seguito al quale era dato per finito politicamente, è risorto dalle ceneri e può contare su un dominio incontrastat ...