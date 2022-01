Trump rilancia un anno dopo attacco Capitol : "brogli" (Di lunedì 3 gennaio 2022) "Le elezioni sono state rubate". Donald Trump e' deciso a rilanciare pubblicamente le sue accuse in una conferenza stampa a Mar - a - Lago il 6 gennaio, nel giorno del primo anniversario dell'assalto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) "Le elezioni sono state rubate". Donalde' deciso are pubblicamente le sue accuse in una conferenza stampa a Mar - a - Lago il 6 gennaio, nel giorno del primo anniversario dell'assalto ...

Trump rilancia la sfida Ad un anno esatto dall'assalto al Congresso l'ex presidente americano annuncia una conferenza stampa

Donald Trump e il racconto di Don’t Look Up che si avvera Perché basta ignorare le cose per farle scomparire, e si sa che ripetere una bugia tantissime volte garantisce che prima o poi diventi una cosa vera ...

