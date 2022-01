Trump rilancia la sfida (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ad un anno esatto dall'assalto al Congresso l'ex presidente americano annuncia una conferenza stampa Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ad un anno esatto dall'assalto al Congresso l'ex presidente americano annuncia una conferenza stampa

Advertising

Agenzia_Ansa : Un anno dopo l'attacco a Capitol Hill, Donald Trump torna a parlare di 'voto rubato' per l'elezione di Joe Biden a… - beacastellari : Ci risiamo, Qalcuno è tornato a farsi sentire…?? Trump rilancia un anno dopo Capitol Hill: 'Voto rubato' - AdolfoTasinato : RT @Agenzia_Ansa: Un anno dopo l'attacco a Capitol Hill, Donald Trump torna a parlare di 'voto rubato' per l'elezione di Joe Biden a presid… - DonaId_J_Trump_ : RT @zazoomblog: New York: Trump rilancia accuse brogli elettorali contro Biden - #York: #Trump #rilancia #accuse - zazoomblog : New York: Trump rilancia accuse brogli elettorali contro Biden - #York: #Trump #rilancia #accuse -