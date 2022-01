Traffico Roma del 03-01-2022 ore 19:00 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Luceverde Roma buona serata Simona Cerchiara bentrovata nuovo aggiornamento sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata interna nel tratto Tuscolana Appia adesso la puntina Fiumicino 2 km di coda sulla A24 verso L’Aquila e Teramo anche qui incidente code intorno ai 2 km tra il raccordo anulare Settecamini sulla via Prenestina invece Traffico rallentato all’altezza di via dell’Acqua Vergine a Roma Traffico scarso ad eccezione della via Salaria abbiamo rallentamenti per i lavori tra la tangenziale è l’aeroporto dell’Urbe queste le principali notizie attenzione poi alla Metro B possibili rallentamenti da poco terminata e Verifiche Tecniche i dettagli nel sito Roma punto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Luceverdebuona serata Simona Cerchiara bentrovata nuovo aggiornamento sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata interna nel tratto Tuscolana Appia adesso la puntina Fiumicino 2 km di coda sulla A24 verso L’Aquila e Teramo anche qui incidente code intorno ai 2 km tra il raccordo anulare Settecamini sulla via Prenestina invecerallentato all’altezza di via dell’Acqua Vergine ascarso ad eccezione della via Salaria abbiamo rallentamenti per i lavori tra la tangenziale è l’aeroporto dell’Urbe queste le principali notizie attenzione poi alla Metro B possibili rallentamenti da poco terminata e Verifiche Tecniche i dettagli nel sitopunto luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...

