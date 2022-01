Toyota Hilux - Ora il pick-up è anche GR Sport (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Toyota espande gli allestimenti Sportivi GR Sport ad altri modelli ed è ora la volta del pick-up Hilux. La nuova variante non è stata modificata pensando alla prestazione pura, anche se il richiamo al modello da corsa impegnato alla Dakar è logico, ma si pone all'apice della gamma offrendo accessori e dettagli specifici. Sarà ordinabile in Italia a partire dall'autunno con il già noto motore 2.8 diesel da 204 CV nella sola variante Double Cab. Tutto giocato sull'assetto. Il reparto Gazoo Racing ha studiato per l'Hilux un nuovo assetto che garantisce un'esperienza di guida più reattiva e un maggiore livello di grip: sono nuove le molle anteriori e gli ammortizzatori monotubo, capaci di mantenere costanti le prestazioni anche dopo ripetute ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laespande gli allestimentiivi GRad altri modelli ed è ora la volta del-up. La nuova variante non è stata modificata pensando alla prestazione pura,se il richiamo al modello da corsa impegnato alla Dakar è logico, ma si pone all'apice della gamma offrendo accessori e dettagli specifici. Sarà ordinabile in Italia a partire dall'autunno con il già noto motore 2.8 diesel da 204 CV nella sola variante Double Cab. Tutto giocato sull'assetto. Il reparto Gazoo Racing ha studiato per l'un nuovo assetto che garantisce un'esperienza di guida più reattiva e un maggiore livello di grip: sono nuove le molle anteriori e gli ammortizzatori monotubo, capaci di mantenere costanti le prestazionidopo ripetute ...

Ultime Notizie dalla rete : Toyota Hilux Toyota Hilux GR Sport, pick pup in veste dinamica In versione da corsa della divisore Gazoo Racing sta andando, come al solito, fortissimo al rally Dakar , a settembre arriverà per la strada il dinamico pick - up Toyota Hilux GR Sport . Ispirato al campione uscente, il nuovo top di gamma si propone come mezzo adatt ad ogni tipo di situazione . Beneficia di miglioramenti delle sospensioni per una guida più ...

Dakar - Tappa 1, Auto: Al Attiyah vince ancora, giornata no per gli Audi Per il qatariota di Toyota Gazoo Racing ed il suo navigatore Matthieu Baumel questa frazione è ... sulla sabbia, che ha caratterizzato l'81% della prova odierna) con il loro GR DKR Hilux T1+, dominando ...

Toyota Hilux GR Sport, pick pup in veste dinamica - QN Motori QN Motori Stagione 2021: l’anno da incorniciare per Toyota nel motorsport Il marchio giapponese ha trionfato nel 2021 conquistando il titolo iridato in tutte le competizioni riconosciute dalla Fia a cui ha preso parte.

Tappa 1: Al-Attiyah precede Loeb La Toyota si è immediatamente involata al comando con il suo uomo di punta, Nasser Al-Attiyah, partito per primo dopo il miglior tempo ottenuto nel prologo di ieri. La Hilux vola. Al-Attiyah e il suo ...

