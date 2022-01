Tour de Ski, mass start 10 km TC: vince Nepryaeva su Weng e Parmakoski. Italiane indietro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Penultimo atto del Tour de Ski 2021/2022 con la seconda mass start della competizione, questa volta a tecnica classica. La 10 km con partenza in linea femminile infatti, viene vinta, con una condotta di gara perfetta, dalla russa Natalia Nepryaeva. Dopo la vittoria nella sprint di Capodanno, la 26enne russa si impone anche nella gara distance in programma in Val di Fiemme, in Italia. Con questo successo, Nepryaeva aumenta il distacco nella classifica generale con 1:12 sulla svedese Ebba Andersson, quarta quest’oggi e 1:19 su Kerttu Niskanen, settima al traguardo. Al secondo posto, nella gara odierna si è piazzata Heidi Weng, distante 3.7 secondi che ha pagato lo scatto di Nepryaeva sull’ultima salita e non è riuscita a starle dietro. Con questo risultato la norvegese ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Penultimo atto delde Ski 2021/2022 con la secondadella competizione, questa volta a tecnica classica. La 10 km con partenza in linea femminile infatti, viene vinta, con una condotta di gara perfetta, dalla russa Natalia. Dopo la vittoria nella sprint di Capodanno, la 26enne russa si impone anche nella gara distance in programma in Val di Fiemme, in Italia. Con questo successo,aumenta il distacco nella classifica generale con 1:12 sulla svedese Ebba Andersson, quarta quest’oggi e 1:19 su Kerttu Niskanen, settima al traguardo. Al secondo posto, nella gara odierna si è piazzata Heidi, distante 3.7 secondi che ha pagato lo scatto disull’ultima salita e non è riuscita a starle dietro. Con questo risultato la norvegese ...

Advertising

sportface2016 : #TourDeSki | #Nepryaeva vince e prende il largo nella generale con 1'12 su #Andersson e 1'19 su #Niskanen. Seconda… - TurismoVeneto : RT @arabbadolomites: 03/01/22 è aperto il Giro della Grande Guerra?, lo #skitour ???? che copre le zone della Marmolada, Lagazuoi e Col di La… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Che Nepryaeva in Val di Fiemme: successo anche nella mass start in classico e vittoria del Tour de Ski sempre più vicina! #… - neveitalia : Che Nepryaeva in Val di Fiemme: successo anche nella mass start in classico e vittoria del Tour de Ski sempre più v… - arabbadolomites : 03/01/22 è aperto il Giro della Grande Guerra?, lo #skitour ???? che copre le zone della Marmolada, Lagazuoi e Col di… -