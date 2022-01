Tour de Ski 2022: Johannes Klaebo domina la 15 km in Val di Fiemme e raggiunge Bjorn Daehlie. De Fabiani, caduta e sfortuna (Di lunedì 3 gennaio 2022) Johannes Hoesflot Klaebo, l’autentico dominatore del Tour de Ski. 41’31?2: questo il tempo con cui rende affare privato la 15 km a tecnica classica con partenza di massa della Val di Fiemme. Si tratta del suo 46° successo in Coppa del Mondo, risultato con il quale eguaglia il numero raggiunto nel totale della carriera da Bjorn Daehlie (escludendo Mondiali e Olimpiadi, includendo i quali c’è anzi il sorpasso di un’unità). Il suo dominio sull’intera gara a tappe diventa addirittura esagerato, dal momento che oltre due sono i minuti di vantaggio su tutti (nello specifico sul finlandese Iivo Niskanen, qui secondo a 20?8). Nelle fasi iniziali della gara l’episodio che segna il destino di Francesco De Fabiani, che si aggancia con Even Northug: sia l’italiano ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022)Hoesflot, l’autenticotore delde Ski. 41’31?2: questo il tempo con cui rende affare privato la 15 km a tecnica classica con partenza di massa della Val di. Si tratta del suo 46° successo in Coppa del Mondo, risultato con il quale eguaglia il numero raggiunto nel totale della carriera da(escludendo Mondiali e Olimpiadi, includendo i quali c’è anzi il sorpasso di un’unità). Il suo dominio sull’intera gara a tappe diventa addirittura esagerato, dal momento che oltre due sono i minuti di vantaggio su tutti (nello specifico sul finlandese Iivo Niskanen, qui secondo a 20?8). Nelle fasi iniziali della gara l’episodio che segna il destino di Francesco De, che si aggancia con Even Northug: sia l’italiano ...

