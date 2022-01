Torta ricotta e limone | un gusto unico che si scioglie in bocca!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Amanti delcorrete a leggere! Qui di seguito troverete una ricetta davvero golosa, fresca esa. Ideale per chi ama ilinconfondibile di questo agrume. La, oltre ad essere davvero facile da preparare, è perfetta da gustare dopo un buon pranzo grazie alle sue proprietà digestive, sfiziosa da mangiare durante una buona colazione e ottima da servire a merenda a grandi e piccini. Gli ingredienti, facilmente trovabili in qualsiasi cucina, sono: 1Sale 2 uova 200 gr difresca 50 gr di zucchero semolato Procedimento Per preparare questo dolce bisogna prima di tutto dividere gli albumi dai tuorli. Dopodiché aggiungiamo nella ciotola degli albumi il sale e montiamo a neve con una frusta ...