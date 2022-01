Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Madre fermata per omicidio volontario. Per inquirenti “donna riteneva che il figlio avesse un ritardo mentale” (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Procura di Torre Annunziata ha emesso un decreto di fermo per la mamma del bimbo di due anni annegato nella serata di ieri a Torre del Greco, Napoli. La donna, 40 anni, è indiziata per omicidio volontario. Il piccolo è morto verso le 22:30 di domenica. Tutto è avvenuto in via Calastro, nella zona della Scala, a ridosso dell’area portuale della città vesuviana. Il corpo del bambino è stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato la Madre che era con lui e minacciava di suicidarsi, tesi che però è ancora da confermare. La salma del bambino è stata posta sotto sequestro e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di conoscere gli esiti delle indagini. È ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) La Procura diAnnunziata ha emesso un decreto di fermo per la mamma deldi duenella serata di ieri adel, Napoli. La, 40, è indiziata per. Il piccolo è morto verso le 22:30 di domenica. Tutto è avvenuto in via Calastro, nella zona della Scala, a ridosso dell’area portuale della città vesuviana. Il corpo del bambino è stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato lache era con lui e minacciava di suicidarsi, tesi che però è ancora da confer. La salma del bambino è stata posta sotto sequestro e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di conoscere gli esiti delle indagini. È ...

