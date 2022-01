Torre del Greco, bimbo di 2 anni muore annegato: la mamma confessa il delitto (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ha confessato la donna di 40 anni fermata per l' omicidio del figlio di 2 anni , annegato ieri a Torre del Greco Napoli. E' in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario. Secondo gli ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Hato la donna di 40fermata per l' omicidio del figlio di 2ieri adelNapoli. E' in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario. Secondo gli ...

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - Agenzia_Ansa : La salma del bambino di due anni e mezzo morto annegato in località La Scala a Torre del Greco (Napoli) è stata pos… - aranciaverde : RT @serenel14278447: Torre del Greco, fermata la madre: ha confessato di aver ucciso il bimbo di due anni morto in mare - direpuntoit : La madre del bimbo credeva che il figlio fosse affetto da problemi di ritardo mentale. -