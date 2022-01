Torre del Greco, bambino di due anni morto annegato: la mamma fermata per omicidio volontario (Di lunedì 3 gennaio 2022) È stata fermata con l'accusa di omicidio volontario la mamma del bambino di due anni e mezzo morto annegato questa notte a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La donna è stata... Leggi su ilmattino (Di lunedì 3 gennaio 2022) È statacon l'accusa diladeldi duee mezzoquesta notte adel, in provincia di Napoli. La donna è stata...

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - LaStampa : Torre del Greco, bambino di 2 anni morto annegato: “È stato gettato in mare dalla mamma” - SalvatoreDare : #TorredelGreco: #bimbo morto, fermata la #madre. È accusata di #omicidio volontario @metropolis_web - Italia_Notizie : Torre del Greco, fermata la madre: ha confessato di aver ucciso il bimbo di due anni morto in mare -