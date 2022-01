Torre del Greco, bambino di due anni morto annegato: «È stato gettato in mare dalla mamma» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dramma a Torre del Greco poco dopo le 22.30 di domenica. Un bambino di due anni è morto annegato in mare all?altezza di lido La scala, sul posto carabinieri, polizia e... Leggi su ilmattino (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dramma adelpoco dopo le 22.30 di domenica. Undi dueinall?altezza di lido La scala, sul posto carabinieri, polizia e...

Advertising

Link4Universe : Il James Webb Space Telescope si trova a circa 630.000 km dalla Terra ed entrambi i supporti per lo scudo solare si… - enpaonlus : Torre del Greco, cane e gatto spaventati nel manifesto per dire no ai botti - mattinodinapoli : Torre del Greco, bambino di due anni morto annegato: «È stato gettato in mare dalla mamma» - leonardo1ao : @EU_Commission @EUInterpreters Nulla di nuovo sotto il sole. Ricordiamoci la fine ingloriosa della Torre di Babele… - FondCastelPerg : Torre d’entrata del Castello di Pergine, bene di comunità. Con le visite raccogliamo risorse per piccoli , costanti… -