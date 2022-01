Torre del Greco, bambino di 2 anni morto annegato. Fermata la madre: “Omicidio volontario” (Di lunedì 3 gennaio 2022) La donna interrogata a lungo dai carabinieri, ascoltato anche il marito: la coppia ha un’altra figlia di 7 anni Leggi su lastampa (Di lunedì 3 gennaio 2022) La donna interrogata a lungo dai carabinieri, ascoltato anche il marito: la coppia ha un’altra figlia di 7

Advertising

fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - Link4Universe : Il James Webb Space Telescope si trova a circa 630.000 km dalla Terra ed entrambi i supporti per lo scudo solare si… - enpaonlus : Torre del Greco, cane e gatto spaventati nel manifesto per dire no ai botti - Open_gol : La donna è stata arrestata con l'accusa di omicidio volontario - GazzettaDelSud : ?? BIMBO ANNEGATO: FERMATA LA MADRE | La procura di Torre Annunziata ha emesso un decreto di fermo di per omicidio… -