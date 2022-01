Torna su RAI 1 il Concerto dell’Epifania | al Teatro Mediterraneo di Napoli tutto pronto per la 27esima edizione

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La ventisettesimadel, che rialdicon la presenza dal pubblico, sarà trasmessa su RAI 1, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23:35 e sarà condotta da un volto noto della televisione come Arianna Ciampoli. Saranno educazione, lavoro e dialogo tra le generazioni i temi scelti per il tradizionale appuntamento culturale e musicale, a cui dal 1996 ad oggi hanno partecipato oltre 300 interpreti di generi musicali diversi, provenienti da varie parti del mondo. In un momento storico così delicato, il gruppo di artisti di questa ventisettesimafarà partire daun messaggio di pace e solidarietà che raggiunga tutti i popoli nel nome dell’arte e della cultura, un ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Torna il tradizionale Concerto di #Capodanno al @teatrolafenice: in diretta da Venezia sabato #1gennaio alle 12.2… - CorriereUmbria : Stasera in tv lunedì 3 gennaio, su Rai 3 torna Report: le anticipazioni #rai3 #televisione #report #sigfridoranucci… - UPAS_Rai : Rossella torna a casa delusa e racconta tutto a Vittorio: segui le #storie dei #personaggi di #unpostoalsole con gl… - Black173812181 : @LucaBizzarri @TundrasD Torna sulla palafitta,sei fai il bravo ti lanciamo le noccioline. Quanto ho goduto nel vede… - pafeal1 : Il giovedì su RAI 1 torna lui finalmente Secondo voi chi vince lo scorso anno faceva più di 6 milioni di spett… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna RAI

...a produrre un programma per ladopo i successi che lo hanno visto realizzare negli anni scorsi, tra l'altro, diverse trasmissioni televisive da Latina per la tv pubblica. Il titolo del ...Il Cantante Mascheratoin onda su Rai1 il prossimo mese. Per l'esattezza, lo show condotto da Milly Carlucci ... la cantante continuerà ad affiancare l'amata conduttrice di1 in un altro ...Trasmessa su RAI 1, giovedì 6 gennaio 2022, alle ore 23:35 e sarà condotta da un volto noto della televisione come Arianna Ciampoli.La 'Zia' degli italiani, dopo aver visto cancellato l'appuntamento di domenica scorsa a causa della messa in quarantena preventiva del suo gruppo di lavoro, torna in diretta. Poco prima di andare in o ...