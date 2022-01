Torino | il Toronto tenta Belotti Ma lui ha altri piani…

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilpunta forte anche su Andreache, però, aspetta una telefonata da una squadra di Serie A: le ultime Non c’è solo Lorenzo Insigne nella testa dei dirigenti del. La società canadese, infatti, starebbe osservando con attenzione anche la situazione del capitano delAndrea. Stando a quanto riporta Tuttosport, però, il Gallo avrebbe rifiutato l’offerta della MLS, in attesa di una chiamata da Milano, sponda Inter o sponda Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Torino Toronto

Non solo calciomercato, ma anche Superlega. Stando alle ultime indiscrezioni, Real Madrid, Barcellona e Juventus sarebbero le società interessate al progetto, dunque pronte al rilancio.